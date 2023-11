Sporting | Amorim | “Atalanta già qualificata | noi dobbiamo vincere”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il tecnico delloRubenha parlato alla vigilia della partita di Europa League contro l’: “Cosa possiamo fare meglio rispetto l’andata? Penso cheessere più maturi come squadra.essere un po’ più italiani, non possiamo sempre recuperare la palla sulla prima pressione. Abbiamo la capacità di gestire il possesso e fare il nostro gioco. È stato più facile preparare la partita perché avevamo elementi in più rispetto alla sfida precedente, sappiamo che l’è una squadra con qualità e che ha lo stesso allenatore da tanti anni, li abbiamo visti giocare contro Napoli e Inter, mettono molta pressione all’avversario. Sappiamo il modo in cui l’gioca, siamo consapevoli che sarà molto difficile fare il nostro tipo di gioco. ...