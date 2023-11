Sport Invernali | domenica 26 novembre 2023 il giorno del “Ritorno al Passato” per le discipline nordiche

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dopo “I 100 podi” e “Le prime volte”, la trilogia dei temi proposti dallenel weekend del 24-26si chiude con “I ritorni al”. Tra biathlon, sci di fondo e salto con gli sci abbiamo archiviato una serie di risultati relativi ai movimenti nazionali che non si verificavano da tempo immemore. Il dato eclatante è che tre dinamiche sparite dagli schermi radar, sono ricomparse tutte nell’arco di poche ore! Partiamo dal biathlon. La 20 km di Östersund si è risolta con la vittoria di Roman Rees davanti a Justus Strelow. Doppietta tedesca, dunque. La Germania non realizzava un uno-due in ambito maschile da quasi sette anni, ovvero dalla mass start disputata a Oberhof l’8 gennaio 2017, nella quale si impose Simon Schempp davanti a Erik Lesser. Le due appena citate, sono le uniche Flinte ...