Sport in lutto | addio a un’icona del calcio

(Di mercoledì 29 novembre 2023)a una vecchia gloria del. Fano piange Fausto Mazzanti, morto ieri mattina, 28 novembre, all’età di 72 anni. Era ricoverato da qualche mese a Piobicco, in provincia di Pesaro-Urbino, per l’avanzare dell’Alzheimer di cui soffriva. Mazzanti ha fatto le fortune della Vis Pesaro, tra la neonata Serie C2 degli anni Settanta e la Serie D. Classe 1951, aveva militato nell’Alma Juventus Fano e poi con la squadra di Pesaro. Difensore roccioso, giocò le migliori stagioni tra il 1971 e il 1974, sotto la guida degli allenatori Landi, Ludovichi, Castellini, Campi, Becchetti, Ansaloni e la dirigenza Bellagamba-Nicolini-Scavolini.Leggi anche: Expo 2030 a Riad, umiliazione per Roma Fausto Mazzanti al centro, con la maglia della Vis PesaroL’ex giocatore granata, Giovanni Mei, ricorda l’esperienza condivisa con Mazzanti nelle giovanili del Torino: “Oggi, ...

