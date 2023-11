Sport con disabilità | si può | in città Annalisa Minetti e Vincenzo Boni

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 2 dicembre alle ore 10 presso il Palazzetto dellodi Avellino “Giacomo Del Mauro”, in occasione della Giornata internazionale delle presone con, si terrà la sesta edizione della manifestazione: “Nessun escluso-Oltre lo”. Madrina d’eccezione sarà la cantante ed atleta, mentre l’atleta paralimpicoracconterà la sua esperienza diretta diivo con. Durante la giornata si alterneranno esibizioniive, teatrali, laboratori, musica, divertimento e testimonianze. Una sfida nel nome dell’integrazione, in occasione della Giornata internazionale delle persone conche chiama a raccolta le ...

Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - Nuovo seminario in programma all'Acqua Acetosa di Roma. mercoledì 6 dicembre l'Aula Magna del centro di Preparazione ... (liberoquotidiano)

La Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 29 novembre. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

La penultima giornata della fase a gironi può essere decisiva per i nerazzurri, che con un pareggio sarebbero sicuri del primato. A 1,80 il successo ... (sbircialanotizia)

SNAI – Europa League : l’Atalanta per blindare il primo posto «1» con lo Sporting a 2 - 10. Favorita anche la Roma in Svizzera

Mattarella incontra gli Azzurri dell’Atletica e del Pentathlon : “Grazie per i successi e per aver indotto i giovani allo sport”

Perché David Beckham non ha potuto vedere in anteprima la serie tv Netflix

Queste le parole di Riegg a Variety : ' Abbiamo mantenuto il montaggio finale in modo non diverso da qualsiasi altro prodotto relativo allo. Netflix ha parlatoi protagonisti ei ...

Riforma dello sport, sabato 2 dicembre tavolo di lavoro con ... Comune di Pisa

Merito sportivo, istituiti tre premi nell’ottica delle pari opportunità Comune di Latina

L'Arcobaleno Napoletano, premi e solidarietà al Sannazaro

Musica, cultura, tradizione, sport, istituzioni ed imprenditoria per le eccellenze della Campania. È “L’Arcobaleno napoletano”, la 12esima edizione del premio ...

Sport: Occidente usa la carta dei diritti con doppio standard

Hanno escluso artisti Russi e Bielorussi e non si sono fatti scrupoli nel cacciarli via anche dalle paralimpiadi tra lacrime di sofferenza, dovute a una discriminazione tra le più vergognose in assolu ...