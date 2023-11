Speciale Porta a Porta Mafie – Le vittime | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 novembre 2023)– Le: anticipazioni, ospiti e streaming Stasera, mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda– Le, il programma di Bruno Vespa dedica una puntata alledi mafia con numerose testimonianze in studio e in collegamento. Subito dopo su Rai 1 andrà in onda “I cento passi”, l’opera biografica, firmata da Marco Tullio Giordana, sulla vita e la morte di Peppino Impastato, assassinato dalla mafia a Cinisi, in provincia di Palermo, il 9 maggio 1978. Nel cast Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Tony Sperandeo e Lucia Sardo. Il film, che segnò il ...