Spazio | scoperto dal telescopio Cheops un raro sistema di 6 esopianeti di un miliardo di anni

La regina Elisabetta - dicono i suoi chef - aveva “scoperto” il segreto per vivere a lungo : mangiare per vivere - e non vivere per mangiare. Nel suo menu quotidiano trovavano spazio anche cioccolato fondente - di cui era golosissima - e champagne ma ogni cosa con grande moderazione

La regina Elisabetta non usava mai la parola “dieta”. I suoi chef raccontano che la sovrana non amava privarsi di ciò che le piaceva a tavola, ... (iodonna)