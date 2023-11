Sparta Praga-Betis | Europa League | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è un match valido per la quinta giornata dei gironi di: tv, streaming eNon sarà facile per ildi Pellegrini riuscire a chiudere il discorso qualificazione nella serata di. Gli spagnoli, primi in classifica con nove punti, affrontano unoche non solo si deve difendere da quello che potrebbe essere un assalto da parte dell’Aris per il terzo posto – che vale la “retrocessione” in Conference, ma soprattutto con una vittoria rimarrebbe in corsa per continuare in. Anche se questa cosa ci sembra abbastanza difficile. Una fase del match d’andata (Lapresse) – Ilveggente.itIl, una delle squadre più in forma in ...