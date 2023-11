Sostenibilità | Simest | le persone al centro della nuova strategia di crescita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Il mercato del lavoro negli ultimi anni ha mostrato una rapida trasformazione che ha richiesto alle organizzazioni aziendali anche un grande sforzo di adattamento e azioni concrete. Parole come 'new ways of working', 'equilibrio vita-lavoro', 'nomadi digitali' sono adesso parte integrante del nostro vocabolario quotidiano, ma in realtà per essere realmente poi assorbite nel Dna delle aziende necessitano di un'importante attività di cambiamento culturale. In questa cornice e per affrontare queste nuove sfide, proprio all'inizio di quest'anno, ha approvato il nuovo piano strategico e ha deciso di dedicare allee alla cultura aziendale un intero capitolo, mettendo proprio lealdi ...