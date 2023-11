Sostenibilità | Insenga Adnkronos | “Su parità di genere e giovani si gioca il futuro”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) () – "Siamo partiti dalla constatazione che per parlare di, che è un processo in grandissima trasformazione, sia necessario mettere al centro le persone e quindi chiederci quanto le persone siano coinvolte nellae quanto, come fruitori della, siano soddisfatte". Lo afferma Fabio, vicedirettore dell', in occasione del convegno 'Le nuove sfide della', a cura di Eikon Italia Società Benefit in collaborazione con il Gruppoche si è svolto oggi a Palazzo dell'Informazione. "Abbiamo quindi cercato delle risposte e l'abbiamo fatto con rappresentanti istituzionali, con il mondo delle imprese, con il mondo accademico, focalizzandoci in particolare su due aspetti che sono ...