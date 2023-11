Sostenibilità | Insenga Adnkronos | “Su parità di genere e giovani si gioca il futuro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Così il vicedirettore dell', in occasione del convegno 'Le nuove sfide della' Così il vicedirettore dell', in occasione del convegno 'Le nuove sfide della' "Siamo partiti dalla constatazione che per parlare di, che è un processo in grandissima trasformazione, sia necessario mettere al centro le persone e quindi chiederci quanto le persone siano coinvolte nellae quanto, come fruitori della, siano soddisfatte". Lo afferma Fabio, vicedirettore dell', in occasione del convegno 'Le nuove sfide della', a cura di Eikon Italia Società Benefit in collaborazione con il Gruppoche ...