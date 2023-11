Sostenibilità | Aragno Eikon | “Buco nero su sociale | italiani sanno cos’è”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Sia a casa che a lavoro "le persone sono più impegnate sullaambientale". Sulla, invece, "abbiamo un grosso. Addirittura nella mappa delle parole le persone non sono in grado di definirla, perciò nonproprio cosa sia". Lo afferma Paola, vicepresidente diItalia Società Benefit, in occasione del convegno 'Le nuove sfide della', a cura diItalia Società Benefit in collaborazione con il Gruppo Adnkronos che si è svolto oggi a Palazzo dell'Informazione. Nella"le persone si sentono meno coinvolte e i giudizi che attribuiscono alle organizzazioni e alle istituzioni sono ...