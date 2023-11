Soluzione trovata per il centro che cura i bambini farfalla | il ministro Urso annuncia il via libera all’acquisizione

(Di mercoledì 29 novembre 2023) IlHolostem di Modena, che rischiava la messa in liquidazione e il licenziamento di 43 dipendenti rimasti, è salvo. Adre al fotofinish la conclusione positiva del caso è stato ilildelle imprese e del Made in Italy, Adolfo, durante il question time nell’aula della Camera, rispondendo a una interrogazione. “Abbiamo raggiunto una. Appena sono venuto a conoscenza delle criticità inerentidi Holostem ho dato immediatamente disposizione agli uffici di trovare comunque unache garantisse la sostenibilità e fosse compatibile con il regime sugli aiuti di stato. Ho quindi dato oggi il viadella società da parte della Fondazione ...

Stadio Maradona - per le partite del Napoli trovata soluzione per i posti per i disabili

Brasile, SACE sostiene export italiano a fianco di Raizen

In dettaglio, l'intervento di SACE rientra nell'ambito della Green Push, la nuovanell'... La banca si ènella posizione ideale per strutturare un'operazione che favorirà i flussi ...

Catania (FdI): "A Mazzarino trovata soluzione in tempo record per ... castelloincantato.it

Trovata Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti Avvenire

Israele, cardinale Parolin: «La liberazione degli ostaggi e la tregua evitano che il conflitto si allarghi»

All'appello di Francesco («Prosegua la tregua a Gaza, siano rilasciati tutti gli ostaggi e sia consentito l’accesso agli aiuti») fanno seguito le riflessioni del ...

Come funzionano le chiamate tramite Wi-Fi L'opzione per iPhone

Se vi trovate in un’area in cui c’è scarsa copertura ed avete la necessità di chiamare qualcuno, il vostro iPhone ha la soluzione che fa per voi: le Chiamate WiFi che come suggerisce il nome ...