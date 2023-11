Snowboardcross | parte in Francia la Coppa del Mondo Tra le donne Michela Moioli la punta di diamante azzurra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sidalla, precisamente da Les Deux Alpes, con la prima di undici gare. Scatta sabato (venerdì le qualifiche) ladeldi: in una delle discipline più vincenti negli ultimi anni a livello azzurro l’Italia si affida ovviamente alla sua stella a livello femminile.si è già portata a casa per tre volte la sfera di cristallo e va a caccia del poker, ma soprattutto è alla ricerca di conferme dopo una stagione non eccezionale che si è conclusa senza podi (partita con qualche acciacco fisico). La bergamasca sembra nuovamente al top della condizione e dunque partirà in prima fila. In casadopo il ritiro della veterana Raffaella Brutto spazio ad alcune nuove leve come Marika Savoldelli, Sofia ...