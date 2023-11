Sminuire e attaccare la magistratura è l’atavico hobby della destra (di G. Gambino)

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Se la salute di un Paese si misurasse dalle dichiarazioni di premier e ministri saremmo un Paese finito. Fortunatamente nessuno ascolta e legge più cosa dicono premier e ministri quindi siamo salvi (almeno in parte). Dopo le perle di ministri minori, non paghi delle gaffe mondiali collezionate, questa settimana ci siamo dovuti accontentare delle parole di un ministroDifesa che anela un complotto contro il governo per forza dell’autorità giudiziaria. Un auto-gol(pe) sensazionale. Dopo vent’anni di Silvio Berlusconi torna lo spauracchio dei giudici, delle bombe giudiziarie a orologeria, del timore che pm e magistrati facciano il buono e il cattivo tempo, violando il sacro principio su cui regge la democrazia coi suoi pesi e contrappesi. Peggio, in questo caso, perché secondo Crosetto l’unica opposizione a questo esecutivo può arrivare proprio da giudici e pm. Ma ...