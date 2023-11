Sma | chiude ‘La SMAgliante Ada’ | viaggio nelle scuole lungo 3 anni 

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Con un tourelementari e medie di Veneto, Lombardia e Toscana si conclude il percorso tra i banchi di scuola della campagna educazionale 'LaAda', che in questi 3 anni ha visto Ada, la cagnolina protagonista delle avventure della trilogia di fumetti, raccontare ai bambini di tutta Italia l'esperienza quotidiana del vivere con la Sma, l'atrofia muscolare spinale. Oltre 350 gli studenti degli ultimi anni della scuola primaria e dei primi anni della scuola secondaria di primo grado coinvolti in un percorso educativo che ha affrontato i temi della disabilità e dell'inclusione sociale, attraverso il linguaggio inedito del fumetto. Tante le iniziative messe in campo: dai workshop ai contest nazionali dedicati ai temi del bullismo e dello sport, fino all'esperienza di Wheelchairs football, il calcio ...