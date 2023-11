Skicross | i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo Simone Deromedis debutta da Campione

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sette italiani prenderanno parte alladelladeldi, disciplina dello sci freestyle, che andrà in scena a Val Thorens (Francia) dal 5 all’8 dicembre. La stella è indubbiamentedelin carica desideroso di iniziare al meglio la nuova stagione agonistica. Il trentino sarà affiancato da Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga, Yanick Gunsch. Tra le donne, invece, sarà presente soltanto Jole Galli. L’annata agonistica dellosarà particolarmente lunga, con ben diciannove appuntamenti in calendario. Dopo i due eventi in terra transalpina si correrà ad Arosa (Svizzera, 12 dicembre) e a San Candido (Italia, 21-22 dicembre). Nel ...

Skicross, convocati sette azzurri per le gare di Coppa Europa a Pitztal

La stagione diriparte e lo fa dalle gare di Coppa Europa , in programma nel weekend del 25 - 26 novembre a Pitztal . Dopo un'intensa preparazione atletica e sulla neve, gli azzurri tornano a gareggiare ...

Sette convocati per l'esordio dello skicross di Cdm a Val Thorens ... FISI

Lo skicross riparte dalla Coppa Europa: sette convocati per il week ... FISI

Sette convocati per l’esordio dello skicross di Coppa del mondo a Val Thorens: diciannove le tappe stagionali

Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga, Yanick Gunsch e Joel Galli sono i sette italiani iscritti alla doppia tappa della Coppa del mondo di skicross in pr ...

Conto alla rovescia per il via alla Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpinismo

Conto alla rovescia per l’inizio della Coppa del Mondo del 2023-2024 di sci alpinismo. Con la prima tappa che, infatti, è in programma ed in calendario in Francia sulle nevi di Val Thorens nel prossim ...