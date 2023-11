Sinner | parla la mamma | “Sono felice per tutto quello che ha fatto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “Certo cheperche haJannik ma preferisco non aggiungere altro. Non ce la faccio a vederlo in tv, è troppo difficile per me”. Queste le parole delladi, Siglinde, all’Adnkronos sul grande momento del figlio dopo la vittoria in Coppa Davis e le Finals perse con Djokovic.“I miei genitori hanno sempre lavorato duro, i primi tempi da solo, a 13 anni a Bordighera, li chiamavo perché avevo un po’ di nostalgia o, magari, perché ero un po’ triste se qualcosa era andata storta in campo o avevo perso una partita.mi diceva che doveva lavorare, lì capivo che i miei erano problemi relativi”, aveva dettoin un’intervista. SportFace.