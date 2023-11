Sinner a San Siro con Maria Braccini | nessuna crisi per loro

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Si era parlato di unaJannik, reduce dalla storica vittoria in Coppa Davis, ieri sera, 28 novembre, si è goduto una serata da tifoso con la fidanzata. Ospite del Milan, ha presenziato a Sanper la partita di Champions Legue. In sua compagnia oltre che la riservataanche due amici. I due fanno coppia fissa da un paio di anni ma sono molto riservati e attenti allaprivacy. Solo in un’ intervista a Gazzetta dello Sport, anni fa, aveva detto: “Stiamo bene uno con l’altra. È bello tornare a casa la sera, magari dopo una giornata complicata o faticosa per gli allenamenti, e trovare una persona che si prende cura di te.è molto tenera e affettuosa, ma anche molto indipendente, una ...