Sinner a San Siro con la fidanzata | chi è la modella che ha conquistato il cuore del campione

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023)anche in amore. Jannikesce allo scoperto e ufficializza la sua, Maria Braccini, approfittando di Sane di una partita di Champions League per la loro prima uscita pubblica. L’altoatesino fresco di finale alle Atp Finals e di successo in Coppa Davis e la sua dolce metà hanno optato per Milan-Borussia Dortmund per «ufficializzare» la loro relazione. Continua quindi la storia d’amore tra ile laa dispetto del gossip su un presunto flirt tra il tennista e laLaura Margesin. In realtà ilaltoatesino, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, è fedele alla suastorica che l’ha accompagnato a Sanper assistere alla partita tra il Milan e ...