Simeone ha fame di vendetta | vuole partire titolare

Il Napoli Vittima del pescatore di Salmoni e Gamberi!

Anziché pescare uno squalo con ladi vittoria, un nome su tutti Antonio Conte, già nella pesca ... un attaccante solitario che gioca spalle alla porta comeo peggio ancora con Osimhen, che ...

Rifiutati 25 mln all'anno: schiaffo alla fame e offerta rispedita al ... Il Giornale dello sport

Grazie a Garcia, Mazzarri sa esattamente cosa non deve fare per allenare il Napoli CalcioNapoli1926.it

Simeone mette nel mirino il Real: "Voglio segnare"

Giovanni Simeone non nasconde le sue ambizioni e spera di riuscire ad entrare in campo per far gol al Real Madrid in Champions League.

Basket, Gevi Napoli, Zubcic: "Milicic ha fame di vittorie come me, possiamo battere chiunque"

Tomislav Zubcic, ala croata della Gevi Napoli Basket, ha parlato ai microfoni di Cronache di Napoli: "Conoscevo coach Milicic, la sua fame di vittoria. Quando ho deciso di venire alle pendici del ...