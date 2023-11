Si tira giù i pantaloni | si masturba davanti alle commesse e poi se ne va in monopattino | arrestato 39enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La Polizia di Stato, a seguito di approfondite e tempestive indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di unromano, gravemente indiziato del reato di atti osceni in luogo pubblico. Roma, molestava una donna con atti osceni:28enne a Torpignattara Arresti domiciliari per un: accusato di atti osceni in luogo pubblico Gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di un...