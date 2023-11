“Si è fidanzata da un mese” Stefania Orlando | dopo Simone un nuovo amore | chi è

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Momento magico per, che finalmente avrebbe trovato unfidanzato un annola dolorosa rottura con l’ex maritoGianlorenzi. La conduttrice televisiva, che proprio nelle scorse ore è stata protagonista nel programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima su Rai2, non è uscita ufficialmente allo scoperto con qualche foto di coppia ma l’indiscrezione è arrivata da fonti più che attendibili. Il suosarebbe nato pochissimo tempo fa. Come ricordato dal sito Biccy,aveva rivelato in un’intervista a Verissimo di non avere ancora unfidanzato. E non la riteneva una cosa indispensabile: “Sono sempre stata una donna autonoma, libera e indipendente, ma tante volte viviamo di retaggi. ...