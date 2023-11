Si apre l’anno accademico 2023-2024 | Cavalieri | “Auspico maggiore simbiosi con territorio e imprese”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bergamo. “Una relazione vitale e in crescita quella tra il nostro Ateneo, la città e la fitta costellazione di geografie e attori territoriali” che passa anche attraverso “la rinascita o il recupero di luoghi abbandonati” e “processi di rigenerazione in ottica di giustizia spaziale e sociale”. Ma “per crescere e rafforzarci ancora abbiamo bisogno di più, abbiamo bisogno di unacon il, un maggior coinvolgimento della sua classe economica e imprenditoriale. Il mio auspicio è quello di poter innescare su scala territoriale un modello virtuoso di give back, tipico delle società anglosassoni. Un modello che parta dalla piena consapevolezza del ruolo che la nostra e vostra Università svolge per il suo, le sue persone, le sue aziende, le sue innumerevoli realtà economiche, sanitarie, ...