Si allarga lo scandalo Asm a Pavia Lavori farlocchi nelle scuole

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ci sono anche Dario Francolino, capo segreteria del presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani (Fratelli d’Italia) e la consigliera di AsmElisabetta Fedegara, candidata alle ultime regionali per il partito della premier Meloni e in corsa per la segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, tra i sedici indagati dalla procura pavese nell’ambito dell’inchiesta su presunti appalti pilotati, peculato e frode che ha decapitato lunedì i vertici della multiservizi. Sono sedici gli indagati anell’inchiesta su presunti appalti pilotati, peculato e frode che ha decapitato lunedì i vertici della Asm L’operazione ha portato agli arresti domiciliari, sempre lunedì, di presidente e direttore generale di Asm, Manuel Elleboro e Giuseppe Maria Chirico, insieme all’imprenditore Gianluca Di Bartolo (socio di uno ...