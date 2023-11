Shein si quota sul mercato Usa | un' operazione finanziaria e politica

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La distensione tra Usa e Cina si fa strada passando anche da Wall Street. La finanza, come spesso accade, dà dei segnali. E il segnale è forte e chiaro questa volta. Il colosso cinese della moda onlineavrebbe fatto richiesta perrsi sulstatunitense e lo sbarco sarebbe previsto per il 2024. Un’entrata che segnerebbe una ripresa della Borsa degli Stati Uniti, che ha vissuto un 2023 difficile a causa dell’inflazione e del rialzo dei tassi: debutti per 23 miliardi di dollari, lontano dai 300 miliardi del 2021. E un lancio che (Ipo previsto di circa 90 miliardi di dollari) sarebbe il più grande negli Stati Uniti, per una società fondata in Cina. La big della moda è stata fondata in Cina nel 2008 e ora ha sede a Singapore. All’inizio era un’azienda B2B, nel 2014 ha dato il via a un modello direct to consumer e da lì il ...