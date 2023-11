Servette | Weiler | “Daremo tutto davanti ai nostri tifosi | Mourinho grande allenatore”

Servette, Ondoua: 'La Roma ha più individualità, ma sarà diverso rispetto all'andata'

Dopo il 4 - 0 senza appello della Roma contro ilnella gara d'andata contro gli svizzeri, la formazione allenata dal tecnicoha voglia di rivincita. In conferenza stampa è intervenuto anche il centrocampista Gael Ondoua che ha ...

Servette, Weiler: “Con la Roma punteremo sul nostro pubblico ... ForzaRoma.info

AS Roma – Rifinitura a Trigoria: assenti Kumbulla e Smalling

Il Servette ospita la Roma in cerca di ‘vendetta’

A poche ore dal match valido per la quinta giornata di Europa League, René Weiler è intenzionato a riscattare il pesante 4-0 dell'Olimpico ...