Servette-Roma | rivedi la conferenza stampa di Mourinho VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “Domani pensiamo a vincere. l’obiettivo è quello. Avremo bisogno di tutti, farò dei cambi e mi aspetto che tutti diano grande contributo. Il pareggio a noi non serve. La partita di Praga è stata inaccettabile per la prestazione più che per il risultato. Anche se la testa era al derby, quella prestazione non deve mai più ripetersi. Domani è un altra partita e proveremo a vincere”. A dirlo è l’allenatore dellaJosèinalla vigilia del match con ilin Europa League. Di seguito, ecco l’intervento completo del tecnico giallorosso nella salain vista della partita contro la squadra svizzera. SportFace.