Servette-Roma | formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Gara valida per la quinta giornata del gruppo G di Europa League 2023/2024. Serve una vittoria ai giallorossi per giocarsi il primo posto negli ... (sport.periodicodaily)

La Uefa ha designato gli arbitri per le gare di Europa League . Giovedì 30, alle 18.45, per il gruppo D della fase a gironi, Atalanta-Sporting sarà ... (sportface)

Europa League - gli arbitri : Stefanski per Servette-Roma - Oliver per Atalanta-Sporting

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrale per le partite di Europa League e Conference League in programma giovedì 30 novembre:... (calciomercato)

La Roma torna al lavoro oggi dopo il giorno di riposo di ieri per preparare la sfida con il Servette in Europa League . Tra le novità il ritorno di ... (247.libero)

Roma, Mourinho a colloquio con El Shaarawy

Commenta per primo L'attaccante della, El Shaarawy si è fermato a parlare con l'allenatore Mourinho prima della seduta di rifinitura alla vigilia della trasferta svizzera colin Europa League .

Gallery: l'allenamento di rifinitura in vista di Servette-Roma AS Roma

Servette, Weiler: 'Con la Roma punteremo sul nostro pubblico. Mourinho è un grande' Virgilio

Servette-Roma, le probabili formazioni: Mourinho sceglie El Shaarawy. Riposa Paredes, c'è Dybala con Lukaku

José Mourinho sorride, la squadra c’è e sta bene. Ha tutti a disposizione eccetto Smalling, Abraham e Kumbulla. L’ attaccante inglese si allena su un campo adiacente ...

Come vedere Servette-Roma in streaming (Europa League)

In diretta da Ginevra, Servette-Roma per la quinta giornata di Europa League: guarda la partita in streaming (anche gratis) oppure in TV.