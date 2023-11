Sergio Ramos sull’espulsione | “Arbitro arrogante | cartellino rosso eccessivo”

Sergio Ramos è stato uno dei protagonisti dell’ultima giornata della Liga: anche se non nella maniera più positiva possibile – VIDEO Nell’ultima ... (notizie)

Sergio Ramos invoca il Var dopo un fallo : le cose vanno per il verso sbagliato

Sergio Ramos - espulsione da record : nessuno come lui nella Liga

Sergio Ramos - espulsione da record : nessuno come lui nella Liga

Presidente Al-Haili : “Calciomercato? Spiegherò cosa è successo con Salah - Sergio Ramos e De Bruyne”

Anmar Al-Haili, Presidente l’Al Ittihad, società militante in Saudi Pro League, ha parlato a AS dichiarando: “Sono rimasto in silenzio, ma spero di ... (sportface)