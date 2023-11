“Semplicemente una mamma” | la storia che colpisce dritta al cuore

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Annalisa Sereni è una giovane, moglie e medico, ha 7 figli (5 femmine e 2 maschi) di cui l’ultimo nato con la Trisomia 21, si chiama Gabriele. Ha scritto in merito alla sua vita di, un libro dal titolo “una”, con la prefazione di Pupi Avati. Un libro per testimoniare che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

A X Factor 2023 il nuovo beauty look della star di T’appartengo è simile a quello dell’anno scorso. Con una tinta castana smagliante e un twist anni ... (iodonna)

L’ex portiere Luca Marchegiani ha espresso critiche nei confronti di Alex Meret per la sua reazione sul gol di Valverde. Il Real Madrid si aggiudica ... (napolipiu)

Draghi: "Momento critico per l'Europa, possono tenerci uniti i valori fondanti. Servono fondi per la difesa e la lotta al cambiamento ...

... molto di più chemettere molto denaro come ha fatto finora. Necessariamente ci dovrà essere un coinvolgimento, che non credo possa essere militare. Ma ci saràgrande presenza di ...

Capitale del Libro – Christmas book party nelle biblioteche genovesi www.comune.genova.it - le notizie in Comune

L’accusa: Sports Illustrated genera alcuni suoi articoli con l’Intelligenza artificiale Il Sole 24 ORE

L’ARCIVESCOVO DELPINI IN REGIONE PER BENEDIRE IL PRESEPE: SOLO GLI SGUARDI SEMPLICI SANNO RICONOSCERE NELLA STORIA LA STORIA VERA

Alcuni preferiscono non fare il presepe e ritengono che sia soltanto una favola per bambini e forse non sanno che solo gli sguardi semplici sanno riconoscere nella storia la storia vera, l’opera di ...

Il calcio è una vera opera d’arte. Tra l’élite e il popolare

Innalzato a vera e propria creazione artistica. Andiamo a fare due tiri a pallone Non un semplice passatempo, ma una produzione d’ingegno e raffinata. In poche parole: un’opera d’arte. Indice Non ...