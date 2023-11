Segue le auto | costringe alla sosta e poi chiede soldi | è allarme

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo una provincia in ginocchio per l’rme furti nelle abitazioni che sembra non aver nessun tipo di argine, al netto dello sforzo delle Forze dell’Ordine e dei controlli sul territorio ulteriormente insentificati (LEGGI QUI) negli ultimi giorni adrmare ulteriormente soprattutto i residenti del capoluogo è una circostanza davvero anomala. Secondo la diretta testimonianza di una ragazza residente nella zona di Rione Mazzini, nelle traversine isolate del popoloso rione periferico, negli ultimi giorni si aggira unmobile di colore grigio chiaro che a tratti potrebbe sembrare azzurra che utilizzerebbe una tecnica specifica per rapinare le persone. La ragazza di nome Sara racconta sul proprio profilo social l’esperienza diretta che le è capitata e che fa seguito ad altre segnalazioni analoghe: ...