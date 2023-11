Segregata e stuprata da due stallieri | 17enne sfugge agli aguzzini pakistani

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La vittima era stata rinchiusa in un agriturismo a Cesano, alle porte di Roma. Uno dei due responsabili è stato condannato, mentre l'altro è a processo

Una ragazza tedesca è stata sequestrata e reclusa per quasi due anni in un agriturismo a Cesano, alle porte di Roma, senza che nessuno se ne accorgesse. La giovane fu liberata nel 2021 ...

Due stallieri pachistani hanno tenuto segregata una 17enne tedesca per circa due anni. L’avevano chiusa a chiave in una stanza di un agriturismo, con annesso ranch, a Cesano. Non poteva ...