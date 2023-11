“Segni di strangolamento sul collo” | ipotesi femminicidio nel caso del cadavere trovato in un villaggio turistico chiuso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilera statoin undi Capaccio Paestum (Salerno)al termine della stagione estiva. Da quel momento sono partite le indagini per capire la causa della morte di Virginia Petricciuolo, 57 anni. La donna, originaria di Portici e residente a Napoli, potrebbe essere stata vittima di femminicidi. Sul corpo della vittima, come riportato da Il Mattino, sono stati riscontrati deidi. I carabinieri avevanoil suo documento d’identità all’interno della struttura ma, in una prima fase, non era stato possibile appurare con certezza l’identità della donna, in quanto il corpo era in avanzato stato di decomposizione. L’è che si trovasse in quella stanza da almeno un mese. ...