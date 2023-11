“Se non torni con me ti faccio finire come Giulia Cecchettin” | 64enne di Siracusa minaccia la ex e finisce in manette

"Se non torni con me fai la fine di Giulia Cecchettin" - 64enne arrestato per minacce alla sua ex a Siracusa È stato arrestato oggi a Sicuracusa, l'uomo che aveva minacciato la sua ex compagna con tali parole: "Se non torni con me ti faccio finire come a ... (ilgiornaleditalia)

"Se non torni con me fai la fine di quella in tv" (Giulia Cecchettin) - arrestato a Siracusa Il provvedimento restrittivo è stato emesso pochi giorni dopo la denuncia della vittima su aggressioni verbali, pedinamenti e molestie a cui era ... (247.libero)