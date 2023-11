Se non torni con me fai la fine di Giulia Cecchettin | 64enne arrestato per minacce alla sua ex a Siracusa

(Di mercoledì 29 novembre 2023) È statooggi a Sicuracusa, l'uomo che aveva minacciato la sua ex compagna con tali parole: "Se noncon me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione", riferendosi all'uccisione della povera. Si tratta di undi Priolo Gargano (SR), pr

Arrestato un 64 per minacce alla ex: ”Se non torni con me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione (riferendosi a Giulia Cecchettin, ndr)“. Un 64 di Priolo Gargallo, ...

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – A Priolo Gargallo è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un uomo di 64 anni che aggrediva verbalmente, pedinava e molestava l’ex compagna. “Se non… ...