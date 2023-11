“Se non torni con me fai la fine di Giulia” | arrestato 64enne per minacce alla sua ex

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “Se noncon me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione”. Con queste parole minacciose, un chiaro richiamotragedia diCecchettin, undi Priolo Gargallo si è rivoltosua ex compagna. L’uomo è statopolizia. Nei suoi confronti è stato eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip di Siracusa, con uso del braccialetto elettronico per atti persecutori. Il provvedimento restrittivo è stato emesso pochi giorni dopo la denuncia della vittima su aggressioni verbali, pedinamenti e molestie a cui era sottoposta dall’uomo. Pochi giorni fa per un episodio simile era statoun diciottenne ad Aosta. Il giovane si era rivoltosua ...