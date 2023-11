Se il Napoli battesse il Real | si qualificherebbe con un turno d’anticipo

Canale8 Antonio Giordano: "Garcia è stato un buco nero nel quale sono precipitati Napoli e il Napoli per cinque mesi. A Madrid con gli stessi di Bergamo ed una sola novità".

Il, può vincere con chiunque per la qualità che ha, sel'Inter potrebbe essere rimesso in discussione anche lo scudetto. La soluzione al terzino sinistro non può prevedere ...

Napoli, cosa serve per la qualificazione agli ottavi: tutte le combinazioni

In caso di sconfitta col Real, il Napoli sarebbe comunque già qualificato qualora l'Union battesse il Braga. In ogni caso, per chi non volesse fare troppi calcoli, basterà un punto al Maradona ...

Giordano: “Garcia è stato un buco nero per il Napoli, era ossessionato da Spalletti. Mazzarri Ha scosso l’anima dei giocatori”

