Scuola | a Natale 1500 euro di “una tantum” agli insegnanti L’annuncio del ministro Valditara

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Altro che Tredicesima, magari si chiamerà “arretrato”, “una” o “conguo” ma quello che è certo è che per prof, presidi, maestri e personale Ata aè in arrivo un piccolo tesoretto. “Posso anticipare che a dicembre tutto il personale scolastico riceverà l’anticipo, una, legato alla vacanza contrattuale protratta fino ad ora: si va dai 1.516dei dirigenti scolastici ai 1.228 per i professori di superiori e medie con maggiore anzianità, dai 1.056 per i maestri della stessa fascia829 dei professori di medie e superiori con più bassa anzianità”, annuncia in una intervista al “Messaggero” ildella Pubblica Istruzione Giuseppe, l’unadi ...