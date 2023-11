Scott Pilgrim - La serie | Michael Cera | Chris Evans e il resto del cast alle prese col doppiaggio VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Undietro le quinte dellaanime Netflix mostra il ritorno deldel film del 2010 aldei personaggi. Netflix ha diffuso in rete unbackstage di: Lache mostra il ritorno deldivs. the World di Edgar Wrightcon ildei rispettivi personaggi per laanime. Possiamo quindi ammirare il lavoro svolto da, Mary Elizabeth Winstead,, Alison Pill, più le new entry della nuova versione anime della storia, come ad esempio Will Forte, che interpreta la versione ...