Scoprimmo i legami tra Ferruzzi e Riina Insabbiarono la mia inchiesta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mafia-appalti. Due parole e un dossier, che non molto tempo fa si è riaffacciato prepotentemente nella storia di chi, da oltre trent'anni, cerca di far luce sulle stragi del 1992, in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Lo hanno riportato alla luce, in particolare, l'avvocato dei figli di quest'ultimo, Fabio Trizzino, ascoltato per ore in commissione Antimafia. Ma lo hanno evidenziato anche e soprattutto il generale Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno, assolti completamente e definitivamente in Cassazione nel processo sulla presunta "Trattativa Stato-mafia". Come? In un libro scritto a quattro mani, ora in libreria, "La verità sul dossier Mafia-Appalti" (Piemme, 240 pagine, 19,90 euro).