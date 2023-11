Sclerosi multipla | il trapianto di staminali nel cervello ferma la progressione della malattia

Neurologo Patti - ‘per sclerosi multipla visita in presenza come televisita’ Sul progetto pilota EcoSM, '48% pazienti non aderisce per problemi tecnologici' Sul progetto pilota EcoSM, '48% pazienti non aderisce per problemi ... (sbircialanotizia)

Neurologo Patti - ‘per sclerosi multipla visita in presenza come televisita’ (Adnkronos) – "Lo studio pilota EcoSM, realizzato presso il Centro sclerosi multipla dell'Aou Policlinico 'G. Rodolico' – San Marco di Catania, ha ... (forzearmatenews)

Neurologo Patti - 'per sclerosi multipla visita in presenza come televisita' Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - "Lo studio pilota EcoSM, realizzato presso il Centro sclerosi multipla dell'Aou Policlinico 'G. Rodolico' - San ... (ilgiornaleditalia)

Neurologo Patti - ‘per sclerosi multipla visita in presenza come televisita’ (Adnkronos) – "Lo studio pilota EcoSM, realizzato presso il Centro sclerosi multipla dell'Aou Policlinico 'G. Rodolico' – San Marco di Catania, ha ... (nuovasocieta)

Neurologo Patti - ‘per sclerosi multipla visita in presenza come televisita’ (Adnkronos) – “Lo studio pilota EcoSM, realizzato presso il Centro sclerosi multipla dell’Aou Policlinico ‘G. Rodolico’ – San Marco di Catania, ha ... (giornaledellumbria)