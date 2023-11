(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tutto è pronto per il via dell’attesissimo fine settimana dedicato alla velocità di(Stati Uniti). La Coppa del Mondo di sci2023-2024, dunque, farà tappa selle nevi del Colorado sulla celebredenominata “Birds of Prey” una delle più veloci e complicate dell’intero calendario ma che, di pari passo, ha regalato poche soddisfazioni ai colori azzurri nelle ultime edizioni. Andiamo con ordine e iniziamo con la discesa. La Birds of Prey fa il suo esordio nel Circo Bianco il 4 dicembre 1997 e si tinge subito di azzurro. Kristian Ghedina infatti vince la gara precedendo il francese Jean-Luc Crétier ed il norvegese Lasse Kjus. L’ampezzano, per completare un ottimo weekend, centra anche il terzo posto il 27 novembre 1999 alle spalle degli austriaci Hermann Maier e Stephan Eberharter. Dopodiché, bisogna ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.04 Il cileno Henrik Von Appen è ottimo in vetta con soli 51 centesimi di ritardo. Arriva a metà pista ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02 Grazie per la cortese attenzione, la prima Prova libera di Beaver Creek si chiude qui. Domani si ... (oasport)

Sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, negli Stati Uniti, si è tenuta nella prima serata italiana la prima prova cronometrata delle tre in ... (oasport)

LIVE Sci alpino - Seconda prova Beaver Creek 2023 in DIRETTA : altro test per Paris e gli azzurri

In treno nei migliori mercatini d'Europa

...del mondo Aosta - Il cosiddetto Marché Vert trasforma la città in un incantevole villaggio, ... Situato in posizione strategica, è perfetto per unire shopping, cultura e ancheo snowboard sul ...

"La pista Stelvio simbolo dello sci nel mondo" IL GIORNO

Beaver Creek, stasera la prova n° 2: Paris e Casse anticipano gli altri big, la startlist completa NEVEITALIA.IT

Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Beaver Creek: pista ostica, ultimo successo 11 anni fa

Tutto è pronto per il via dell'attesissimo fine settimana dedicato alla velocità di Beaver Creek (Stati Uniti). La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, dunque, farà tappa selle nevi del Colorado s ...

Lo Sci Club Sant’Antonino Ticino invita i giovani a Pila il 17 dicembre

Per chi ha meno di 14 anni e non ha mai provato sci e snowboard un'occasione per appassionarsi in modo gratuito. Il programma dell'inverno 2023-24 ...