Schmidt ha un dubbio in attacco con l’Inter Poi 3 trequartisti ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)analizza la formazione da schierare per Benfica-Inter. Il tecnico dei lusitani ha unin, mentre sulla trequarti no. PROBABILE ? Manca poco a Benfica-Inter, penultima partita del girone D di Champions League. I nerazzurri vanno a caccia di un successo per poi giocarsi il primo posto contro la Real Sociedad il 12. Simone Inzaghi confermerà gli otto cambi previsti, mentre Rogerha unin: o Tengstedt o Cabral. Al momento in vantaggio l’ex Rosenborg. I tre dietro invece saranno Di Maria, Rafa Silva e Joao Mario. La probabile formazione secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport 24: (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Florentino Luis, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt Inter-News - Ultime notizie e ...