Schlein | il sospetto di Mazza fa infuriare Piccolotti | Ma come si permette? | che scontro | Video

(Di mercoledì 29 novembre 2023) A DiMartedì, talk politico di La7 condotto da Giovanni Floris, si discute animatamente del caso di Guido Crosetto. Il Ministro della Difesa ha scatenato un vespaio di polemiche, dopo le sue parole contro i magistrati, riferite in un'intervista al Corriere della Sera. Crosetto, in sostanza, ha dichiarato che il governo può essere messo a rischio solo “dall'opposizione giudiziaria” e ha affermato di essere a conoscenza di “riunioni di una corrente della magistratura, in cui si dibattefermare la deriva anti-democratica a cui ci porta la Meloni”. Sempre nell'intervista, Crosetto cita “fazioni distinte della magistratura che hanno sempre affossato i governi di centrodestra. Sicne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene il paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee". In studio, da ...