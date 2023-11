Schlein | “Confronto tv con Meloni? Non mi sottraggo”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – "Al momento non c'è niente in preparazione. Io non mimai alnei luoghi opportuni". Così la segretaria del Pd Ellyrisponde a Metropolis, web talk del gruppo Gedi, quando le viene chiesto se potrebbe esserci untv con Giorgiaprima delle europee. "Ho rifiutato di andare ad Atreju. Non ho ripensamenti su questa decisione. Illo vogliamo fare in Parlamento. Poi questo non vuole dire che su alcuni temi specifici non possa esserci un, come sulla violenza di genere", ha detto ancora la leader dem. "Io non temo la destra sovranista, la combatto. Li conosco tutti, uno per uno, e per questo – ha aggiunto– mi ha fatto ridere quando Salvini ha applaudito a Wilders, uno che ...