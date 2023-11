Scandicci-Eczacibasi Istanbul oggi in tv | orario Champions League volley femminile | programma 29 novembre | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023)mercoledì 29(ore 20.00) si gioca-Ezcacibasi, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della2023-2024 di. Due vittorie a testa per entrambe le squadre nelle prime due uscite nella massima competizione europea, questa è l’andata dello scontro diretto che decreterà chi passerà per primo il girone. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 20.00 La Savino Del Beneviene dalla rocambolesca vittoria in rimonta contro Chieri; le ragazze di Barbolini erano sotto due set a uno e 17-9 nel quarto quando Barbolini ha indovinato i cambi inserendo dalla panchina tra le altre Villani e Ruddins che hanno fatto scattare la scintilla per rimontare ...