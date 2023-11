Scampia | ucciso 24 anni fa per avere offeso il clan | arrestato il killer

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’uomo fuil 25 giugno 1999, nel corso della cosiddetta prima faida di, per aver chiamato “cafoni” gli affiliati delAbbinante di Secondigliano. Fuperché ritenuto colpevole di aver insultato ilAbbinante di Secondigliano, chiamando i suoi affiliati cafoni: per questo motivo Vincenzo Ardimento venne assassinato, il 25 giugno 1999,

