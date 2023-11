Scafati | spaccio di stupefacenti | nei guai due ragazzi

Leggi su zon

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il 24 novembre, a(SA), i Carabinieri della locale Tenenza, unitamente ad una squadra di Intervento Operativo del X° Reggimento CC Campania di Napoli, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente un 21enne, trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di circa 245 grammi di hashish e 0,2 grammi di marijuana, nonché deferito in stato di libertà un 17enne, per porto abusivo di armi detenendo un "tira pugni". Il maggiorenne è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, mentre il minore è stato affidato a una comunità come disposto dall' Autorità Giudiziaria. Nulla osta per il solo maggiorenne.