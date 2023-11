Sassuolo Vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Gli emiliani per trovare continuità, i giallorossi per rimanere in zona Champions League.Vssi giocherà domenica 3 dicembre 2023 alle ore 18 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I neroverdi sono reduci dalla vittoria rocambolesca di Empoli che è servita per guadagnare un pò di vantaggio sulla terz’ultima, che insegue ora a cinque lunghezze. La squadra di Dionisi deve però trovare continuità visto che il rendimento nelle ultime cinque giornate è stato altalenante con due pareggi, due sconfitte e una vittoria. I giallorossi appaiono in ripresa avendo ottenuto dieci punti in quattro partite. La squadra di Mourinho ha reagito abbastanza bene an inizio di campionato ...