(Di mercoledì 29 novembre 2023) L'allenatore della, Maurizioparla del proprio futuro in conferenza stampa dopo la vittoria-qualificazione in Champions League...

Mourinho ancora contro Sarri : «C’è una differenza tra me e lui. Vorrei sentire la Lega ora»

Champions: Sarri 'vorrei chiudere carriera alla Lazio'

spiega che i suoi dubbi non sono mai stati sui giocatori, "ma sulla mentalità della squadra, visto che abbiamo mancanze in partite che mentalmente consideriamo facile, e poi andiamo in campo ...

Champions: Sarri 'vorrei chiudere carriera alla Lazio' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Sarri: "Vorrei chiudere la carriera nella Lazio" Tuttosport

Sarri: 'Vorrei chiudere la carriera nella Lazio' VIDEO

A Ciro vengono i 3 minuti. Lazio avanti, Sarri bocciato

Immobile escluso a sorpresa dall'allenatore è decisivo con i 2 gol al Celtic. Agli ottavi con un turno d'anticipo ...